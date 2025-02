Dubai in salita per Berrettini: il sorteggio è complicato. E Sonego pesca Tsitsipas

Saranno due gli italiani al via nel tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai. Per entrambi, però, il sorteggio non è stato fortunato. Sia per Lorenzo Sonego sia per Matteo Berrettini, infatti, il primo turno riserverà subito degli incroci tutt'altro che agevoli. Sonego se la vedrà con la testa di serie numero 4 del torneo Stefanos Tsitsipas, sicuramente non nel suo miglior momento di forma ma un avversario sempre temibile. Berrettini, fresco di ottimi risultati a Doha, se la vedrà contro il veterano francese Gael Monfils in uno dei match di punta del primo turno.