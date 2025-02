Da Rolex a De Cecco, tutti gli sponsor sostengono Sinner

Sinner, il sostegno degli sponsor

Quasi sempre in questi casi le aziende preferiscono prendere le distanze da atleti o altri personaggi pubblici coinvolti in scandali, come il doping, per evitare qualsiasi rischio, invece stavolta tutti gli sponsor sono rimasti al fianco di Jannik Sinner e si sono esposti pubblicamente: Rolex lo ha reso uno dei protagonisti dell'ultimo spot insieme a icone dello sport come Roger Federer e Tiger Woods, Intesa Sanpaolo ha condiviso un post che recita "Jannik, avanti sempre insieme", De Cecco ha rilanciato uno spot in cui si concretizza al meglio il messaggio della sfida e di come si affrontino anche quelle più difficili, con Sinner protagonista, ma anche Fastweb e Lavazza continuano a credere ciecamente in lui. Perché nessuno tra quelli che lo conoscono realmente ha mai dubitato della sua onestà.