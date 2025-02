Rublev è perplesso per il caso Sinner, il suo giudizio è chiaro. Anche Del Potro: “Situazione strana”

Continua a far discutere la modalità di risoluzione del caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha raggiunto un accordo con la Wada per una sospensione di tre mesi iniziata il 9 febbraio e che terminerà il 4 maggio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, torneo in programma dal 7 al 18 maggio sui campi del Foro Italico di Roma che potrebbe segnare il ritorno in campo del campione azzurro. Intanto, tra i colleghi di Jannik c'è chi si schiera dalla sua parte e chi evidenzia invece dubbi sulla decisione dell'Agenzia mondiale antidoping, che chiedeva inizialmente per l'altoatesino una squalifica da uno a due anni.