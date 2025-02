Caos a Rio, falla nella sicurezza rivela dati sensibili di Alcaraz, Musetti e altri: passaporti e numeri di cellulari resi pubblici!

Fuga di dati nel torneo di Rio, la denuncia del giornalista brasiliano

Il giornalista brasiliano Demetrio Vecchioli ha rivelato sulla propria pagina X di essersi imbattuto in una notevole quantità di dati personali di diversi giocatori. Queste le sue parole: "Questa è la foto di Joao Fonseca nel suo passaporto; è dell’ottobre 2020: come può essere in mio possesso? Questo è solo uno dei molti esempi di dati personali non adeguatamente controllati dagli organizzatori del torneo di Rio e dal governo dello Stato di Rio de Janeiro. Ho i numeri di Whatsapp, sempre di Joao e di Carlos Alcaraz, che mi ha anche risposto; ci sono informazioni da documenti che possono servire per utilizzi sconvenienti da parte di esperti in imbrogli. Ci sono indirizzi personali, di Fonseca come anche di Thiem, Musetti, Monteiro e altri. Stavo eseguendo una ricerca su uno di loro sulla piattaforma online del governo e ho trovato quanto detto, accessibile a ognuno. Nel primo commento del post ho inserito l’articolo ma prima ho avvisato le autorità, che hanno ritirato immediatamente i dati sensibili dei tennisti".