Berrettini-Monfils oggi, Atp Dubai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini affronta Gael Monfils nel primo turno del torneo Atp 500 di Dubai . Il tennista italiano, reduce dai quarti di finale a Doha (sconfitta contro Draper), riparte subito contro il francese nel torneo dell'emirato, con l'obiettivo di macinare altri punti importanti in ottica ranking, in modo da confermare il suo ritorno in top 30.

Berrettini-Monfils, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e Monfils, valida per il primo turno dell'Atp 500 di Dubai, si disputerà martedì 25 febbraio come secondo match a partire dalle ore 15:30 sul campo centrale.

I precedenti tra Berrettini e Monfils

Tre i precedenti tra Berrettini e Monfils, tutti in favore dell'azzurro, che si è imposto sul francese agli Us Open 2019, nell'Atp Cup 2021 e agli Australian Open del 2022.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Atp 500 Dubai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.118

SECONDO TURNO – € 45.228

QUARTI DI FINALE – € 84.725

SEMIFINALE – € 165.839

FINALISTA – € 311.180

VINCITORE – € 578.393