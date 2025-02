Berrettini ci ha preso gusto: dopo Sinner in Coppa Davis, giocherà in doppio con Sonego

Matteo Berrettini giocherà anche in doppio. Lo farà nel Masters 1000 di Indian Wells dove sarà affiancato dal connazionale Lorenzo Sonego, più grande di un anno (è del 1995). A svelarlo è stato il suo storico ex allenatore, Vincenzo Santopadre, intervenuto alla trasmissione "Tennis Talk" su Supertennis. "Sono contento che giocherà in doppio con Sonego a Indian Wells - le sue parole -. Penso sia un'ottima scelta, anche per il suo livello in singolare". Il torneo, primo Masters 1000 della stagione, si svolgerà dal 2 al 16 marzo.