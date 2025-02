Zverev prima si infuria: "Non voglio parlare con te" poi si calma e batte Arnaldi

Alexander Zverev ha conquistato il pass per il secondo turno dell'Atp 500 di Acapulco. Il tedesco, testa di serie numero uno del tabellone, ha superato al debutto Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4 dopo 2 ore e 46 minuti di gioco. Una partita complicata, soprattutto nelle battute iniziali, per il numero 2 del mondo, che dopo aver perso il primo set ha saputo ritrovare il suo miglior gioco per reagire e vincere il match. Qualche rimpianto invece per l'azzurro, che ha pagato cari due passaggi a vuoto tra il secondo e il terzo parziale che gli sono costati i break decisivi. Sarà dunque Zverev ad affrontare al secondo turno il qualificato statunitense Learner Tien, che all'esordio ha avuto la meglio su Cameron Norrie.