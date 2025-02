Incredibile Medvedev, insulta pesantemente l’arbitro poi esce dal campo

Daniil Medvedev è uscito sorprendente sconfitto dal terzo quarto di finale in programma nella giornata del Dubai Duty Free Tennis Championships , torneo Atp 500 che si sta disputando sul cemento della città degli Emirati. Il tennista russo, testa di serie numero uno del tabellone, ha conquistato per 6-2 il set d'apertura nella sfida contro Tallon Griekspoor , ma ha poi perso il secondo parziale al tie-break dopo aver mancato diverse occasioni per chiudere la partita. Ben quattro i match point annullati al russo, che ha poi ceduto anche il terzo set con il punteggio di 7-5.

Medvedev furioso con l'arbitro: cosa è successo

Le occasioni non sfrutatte hanno mandato su tutte le furie Medvedev, che al termine del secondo set si è lasciato andare a qualche espressione troppo colorita che ha portato il giudice di sedia Adel Nour ad infliggergli una violazione del codice per comportamento antisportivo. "Per cosa?. Sai cosa ho detto? Sei molto tenero eh? Molto tenero. Che cos'è questo: doppi standard contro i russi?" - la reazione rabbiosa di Medvedev, che è poi rientrato in campo dopo un toilet break durato oltre 4 minuti. Al termine della sfida, il russo ha perso nuovamente le staffe spaccando la racchetta e negando la stretta di mano al giudice di sedia.