Sinner non può allenarsi a Montecarlo: ecco il motivo e le altre destinazioni possibili

Diversamente da quanto precedentemente emerso Jannik Sinner non potrà allenarsi presso il Monte-Carlo Country Club. Il numero uno al mondo sta continuando a scontare la sospensione per il caso doping dopo l'accordo con la Wada che lo terrà lontano dai campi fino al 4 maggio e che non gli permetterà di prepararsi in strutture ufficiali affiliate con le federazioni, ovvero in circoli tennisti collegati a un’associazione nazionale, all’ATP, all’ITF, alla WTA, ai Grandi Slam, fino al 14 aprile. Per l'azzurro ci sarà comunque la possibilità di allenarsi insieme al suo team in strutture private per provare ad arrivare nella miglior condizione possibile al rientro in campo.