Badosa disperata lascia il campo in lacrime: cosa è successo in Messico

La corsa di Paula Badosa nel Wta 250 di Merida si è interrotta nei quarti di finale. La tennista spagnola, testa di serie numero 2 del tabellone, è stata costretta al ritiro a causa di un problema alla schiena nella sfida con Daria Saville . Dopo aver dominato il primo set, conquistato per 6-1, Badosa ha lamentato un problema che non gli ha permesso di continuare la partita. Per la spagnola si tratta del 35esimo ritiro nella sua carriera, il primo in questa stagione. È stata dunque Saville a staccare il pass per le semifinali del torneo, dove affronterà la colombiana Emiliana Arango.

Badosa si ferma ancora per un problema alla schiena

L'ex numero 2 al mondo aveva già sofferto di problemi alla schiena durante la stagione 2023. Dopo il ritiro al secondo turno di Wimbledon contro Marta Kostyuk due anni fa, Badosa aveva chiuso anzitempo la sua stagione prima di tornare in campo nel 2024 e di rientrare in Top 10 all'inizio del 2025. Esattamente un anno fa, dopo il periodo di stop, la spagnola aveva dichiarato: "Soffro molto per il mio infortunio alla schiena perché è cronico. Sto facendo tutto ciò che è in mio potere. Non avere più dolore è molto difficile, ma lo sto gestendo al meglio. Se mi permette di scendere in campo e competere, ho già vinto. Se dovrò sottopormi a trattamenti, lo farò per prolungare il più possibile la mia carriera".