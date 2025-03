Tsitsipas spezza la maledizione dei 500: il commento ironico di Djokovic

A Dubai è stata rotta una delle maledizioni più strane del tennis: Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 del mondo e vincitore di 12 titoli (tra cui 3 Masters 1000 e un Atp Finals), nella sua carriera fino a ieri aveva giocato 11 finali in tornei Atp 500, perdendole clamorosamente tutte. Ma il 12° tentativo è stato quello buono: il greco non veniva da un periodo positivo, eppure è riuscito a battere Felix Auger-Aliassime (6-3, 6-3) in finale, dopo aver eliminato nel corso del torneo Lorenzo Sonego ai sedicesimi e Matteo Berrettini ai quarti, ed è tornato a trionfare dopo quasi un anno dall'ultimo titolo a Montecarlo. Tsitsipas guadagna così 500 punti che gli permettono di tornare nella top 10 del ranking Atp, portandosi al nono posto dopo aver sorpassato in un colpo solo Alex de Minaur e Tommy Paul.