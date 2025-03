Panatta annichilisce Piqué in diretta tv sulla nuova Davis: “Deve stare attento…"

Né Sinner né Kyrgios né Alcaraz, insomma niente tennis. Questa volta l'attenzione di Adriano Panatta, negli studi della Domenica Sportiva, è rivolta completamente a Gerard Piqué, l'ex capitano del Barcellona. Il tema è quello della nuova Coppa Davis sul quale la leggenda azzurra non si è trattenuta: "Lui ha rovinato la Coppa Davis perché si è inventato una nuova formula, e la Federazione internazionale gli è andata dietro", ha spiegato, lanciando la prima bordata all'ex blaugrana. La replica di Panatta è arrivata dopo queste parole di Piqué: "Perché si serve due volte nel tennis? Sono trenta secondi in più ogni volta. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto".