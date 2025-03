Filippo Magnini di fuoco: "Io sto con Sinner sul doping, ma ha avuto un trattamento..."

Jannik Sinner " ha avuto un trattamento particolare , non possiamo negarlo". A dirlo è l'ex nuotatore Filippo Magnini , ospite al "Most Valuable Podcast". Il numero uno, secondo l'ex specialista dello stile libero "ha avuto la positività martedì e mercoledì ha avuto la sentenza. Io ho aspettato otto anni , ho iniziato il processo nel 2017 e ho vinto il 27 febbraio 2020, quattro anni dopo, e a oggi sto ancora aspettando il risarcimento danni. Non voglio entrare nel tecnicismo, positivo una volta, due volte… sicuramente ha avuto un trattamento un po’ di favore" . Il riferimento è all'accusa di 'tentato doping', dalla quale Magnini è stato poi assolto nel 2020.

Magnini: le parole su Sinner

"Negli anni in cui il processo si stava svolgendo non potevo entrare in piscina - ha aggiunto Magnini -. La stampa l'ha protetto molto, ma è giusto, perché è un campione. Invece io sono stato massacrato, ma sono io ad aver avuto un trattamento particolare in negativo. Sono più contento di come stanno trattando lui. A un certo punto alla Nado ho chiesto quale fosse la sostanza che mi stavano attribuendo, e mi hanno detto 'la sostanza non la sappiamo, ma secondo noi hai pensato di farlo". Tramite le proprie storie Instagram, Magnini ha poi pubblicato un estratto del podcast aggiungendo: "Io sto con Sinner, perché l'antidoping non deve avere un atteggiamento accusatorio nei confronti dell'atleta".