Naomi Osaka shock, eliminata subito a Indian Wells: chiede scusa con un post devastante 

Si è interrotta sorprendentemente al debutto la corsa di Naomi Osaka nel Wta 1000 di Indian Wells. L'attesissimo esordio dell'ex numero uno al mondo, oggi scesa al n.56 del ranking, e quattro volte vincitrice Slam, si è concluso con la vittoria della colombiana Camila Osorio che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un'ora e 32 minuti di gioco. Campionessa nel torneo della California nel 2018, la giocatrice giapponese ha commesso più di 50 errori non forzati in due set e non è mai riuscita a prendere il controllo della partita dovendo sempre rincorrere nel punteggio.