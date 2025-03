"È la morte di Djokovic": l'ex tennista non risparmia Nole e ci va giù duro

Djokovic, il commento dell'ex tennista è durissimo

"Il suo corpo è il nemico più temibile e più difficile da affrontare in questo momento per lui", ha ribadito Dmitry Tursunov ai microfoni di SportKlub. "E' ancora motivato e vuole vincere, ma nel tennis il senso di immortalità si perde molto rapidamente e i risultati ottenuti in passato vengono rapidamente dimenticati. Non importa come cerchi di ingannare il tempo, la sua morte tennistica sta già avvenendo" , ha detto l'ex tennista russo. Djokovic affronterà l'olandese Van De Zandschulp, nel primo turno del torneo di Indian Wells.