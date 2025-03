Zverev e la frase in conferenza su Sinner dopo il ko a Indian Wells: "Sto giocando malissimo, per superarlo..."  

Dopo le sconfitte ai quarti di finale in Argentina e Brasile e agli ottavi in Messico, Alexander Zverev alza bandiera bianca anche nel torneo di Indian Wells , sconfitto al secondo turno dall'olandese Griekspoor, numero 41 al mondo. "Vado sempre in difficoltà contro di lui, è un giocatore complicato da affrontare per me. Ha giocato un'ottima partita, non ci sono dubbi. Devo guardarmi un po' dentro, non sono vicino a dove vorrei essere" , ha dichiarato il tennista tedesco in conferenza stampa.

Zverev, rimandato l'assalto a Sinner

Zverev è stato protagonista di una serie di prestazioni negative dopo il ko nella finale degli Australian Open con Jannik Sinner. "Forse è ancora presente un pò di delusione per aver perso quella gara. Potrei sedermi qui e trovare delle scuse, ma alla fine della giornata non sto giocando un buon tennis in questo momento. È semplice. Non sto esprimendo il livello che vorrei esprimere, non sto giocando neanche lontanamente come ho giocato in Australia". I recenti risultati lo hanno allontanato dalla vetta della classifica, saldamente in mano a Jannik Sinner, nonostante la squalifica. "All'inizio c'era questa opportunità. Ora meno - ha ribadito - perché sto giocando malissimo. Devo trovare il mio gioco prima di pensarci. Per diventare il numero uno del mondo, devi vincere tornei. Per il momento non sono andato oltre il primo o il secondo turno" .