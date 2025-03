Incredibile Tiafoe a Indian Wells, apre il borsone e resta impietrito: le racchette?

Dopo la sconfitta subita negli ottavi di finale di Acapulco per mano di Alejandro Davidovich Fokina , ha ritrovato il successo Frances Tiafoe , che ha staccato il pass per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells . Il tennista statunitense, testa di serie numero 16 del tabellone, ha superato al debutto nel torneo californiano Damir Dzumhur con il punteggio di 7-6(4) 7-6(7). Un successo che gli ha permesso di guadagnare la sfida con Yosuke Watanuki che vale un posto negli ottavi di finale.

Tiafoe dimentica le racchette negli spogliatoi: il curioso episodio

Una scena singolare quella che ha inaugurato l'avventura di Tiafoe nel torneo di Indian Wells. Al momento di entrare in campo per iniziare il warm up contro Dzumhur, lo statunitense si è infatti accorto di aver dimenticato le racchette dopo aver aperto il borsone. È stato dunque il suo allenatore David Witt a dover lasciare il box per andare a recuperarle prima di recapitarle al suo allievo. Un episodio che ha scatenato l'ilarità dello stesso Tiafoe, di Dzumhur e di tutto il pubblico presente sugli spalti.