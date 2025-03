Indian Wells, debutto ok per Paolini: Jovic battuta in tre set

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Esordio vincente per Jasmine Paolini a Indian Wells: la tennista azzurra, n.6 Wta e sesta favorita del seeding, avanza al terzo turno del Masters 1000 statunitense - montepremi pari a 8.963.700 dollari - battendo in tre set, 7-6 (3), 1-6, 6-3 dopo due ore e 12' di partita, la giovane promessa statunitense Iva Jovic. Al prossimo turno se la vedrà contro la rumena Jacqueline Cristian che ha avuto la meglio, in rimonta, sulla canadese Leylah Fernandez (5-7, 7-6 (5), 6-3 dopo tre ore e 17' di vera e propria battaglia).