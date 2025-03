"Sinner? Sentite, la verità è una sola...", le parole dell'ex tennista sono inequivocabili

Qual è la verità sul caso Clostebol che ha visto protagonista Jannik Sinner? Per Feliciano Lopez c'è una sola risposta. "Ho detto fin dall'inizio che credo sia innocente - le parole dell'ex tennista spagnolo, ora direttore del Masters 1000 di Madrid, in un'intervista a "Marca" -. Ha dimostrato di non avere alcuna responsabilità per la sua positività. Da questo punto di vista non capisco perché deve stare tre mesi senza giocare. Posso capire che si dica che responsabile della sua carriera, ma mi sembra che se un giocatore è innocente e non ha barato per migliorare la sua prestazione, non dovrebbe avere un solo giorno di squalifica. Rispetto tutte le opinioni ma questa è la mia e penso che prima tornerà, meglio sarà".