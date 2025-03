Alcaraz e il minaccioso messaggio a Sinner: "Io numero uno al mondo?". La risposta dice tutto

Carlos Alcaraz avanza al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la vittoria con Quentin Halys, il tennista spagnolo si prepara ai sedicesimi di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov. Con l'eliminazione di Alexander Zverev e la squalifica in corso per Jannik Sinner, si apre per lui la possibilità di avvicinarsi alla leadership del ranking Atp. "E' qualcosa che ho in mente - ha detto nella conferenza stampa dopo l'esordio nel torneo -, ma non mi ci sto concentrando davvero. In ogni torneo mi concentro su me stesso, voglio giocare un buon tennis e diventare un giocatore migliore. Se faccio le cose giuste, il numero uno arriverà di conseguenza".