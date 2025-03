Indian Wells, Musetti ko: Fils vince in tre set

Dopo il ko di Berrettini, sconfitto da Tsitsipas, termina anche l'avventura di Lorenzo Musetti nel torneo di Indian Wells. L'azzurro viene sconfitto in tre set da Arthur Fils, e non riesce ad accedere agli ottavi del Masters 1000 statunitense, il primo della stagione, in scena sul cemento californiano, con montepremi totale pari a 8.963.700 dollari. Il tennista francese si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6 (4), 6-3 e ottiene la prima vittoria contro un Top 20 in un Masters 1000.