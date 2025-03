Carlos Alcaraz non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi. Il tennista spagnolo ha infatti sempre celebrato i suoi trionfi Slam, quattro in carriera finora, con un segno indelebile sulla pelle. In occasione del suo primo titolo Major, quello conquistato agli US Open di tre anni fa, Carlos si è infatti tatuato la data della finale vinta contro Casper Ruud, ovvero 11.09.2022. Poi, dopo il successo a Wimbledon contro Novak Djokovic, ha deciso di tatuarsi una fragola, storico simbolo dei Championships, sulla caviglia, prima di optare per la Torre Eiffel dopo la vittoria al Roland Garros dello scorso anno. Alcaraz aveva promesso all'inizio del 2025 che si sarebbe tatuato un canguro in caso di trionfo agli Australian Open, dove a vincere è invece stato Jannik Sinner.