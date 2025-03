Binaghi presenta il nuovo progetto degli Internazionali Bnl d'Italia: "Sul quinto Slam..."

" Quest'anno puntiamo a 400mila presenze paganti e nel giro di due o tre anni vogliamo superare il miliardo di euro di impatto sul territorio ". Ha aperto così il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi , la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto per il rinnovamento del sito del Foro Italico che si è tenuta proprio nel circolo che annualmente ospita gli Internazionali Bnl d'Italia . L'occasione per il numero uno della Federtennis di esporre la crescita dal punto di vista dei numeri del Masters 1000 che si disputa nella capitale, in programma quest'anno dal 29 aprile al 18 maggio. Binaghi ha anche parlato della possibilità di portare a Roma " il quinto Slam ".

Binaghi: "Qunto Slam? Ci vuole pazienza"

"Internazionali al lavoro per diventare quinto Slam? La nostra sfida è crescere, abbiate pazienza - ha sottolineato Binaghi -. Così come ha fatto Jannik Sinner vogliamo provare ad arrivare in vetta, è il nostro unico obiettivo. Credo che questo grande entusiasmo faccia fare corse troppo affrettate, siamo campioni del mondo nel tennis a squadre, abbiamo il n. 1 e dobbiamo essere curiosi e legittimamente ambiziosi, accompagnati sempre per mano dal Governo". Il presidente della Federtennis ha concluso: "Questo intervento di ampliamento del site del Foro Italico è assolutamente necessario e ringraziamo Sport e Salute per lo sforzo che sta facendo. Abbiamo scoperto che il tennis all'aperto è lo sport con più alto valore sociale in Italia, ogni euro investito il tennis all'aperto ne rende 5,3. Per questo mi rivolgo a Sport e Salute che con molto merito sta facendo tanti playground nel paese, ma forse in questi sarebbe opportuno farci anche anche dei campi da tennis, padel e pickelball".