“La squalifica di Sinner? Al circuito Atp Jannik non manca”: la tesi assurda di alcuni media

" Alcaraz è il giocatore di tennis più conosciuto al momento . Sinner è un grande giocatore e vincerà tantissimo, ma non ha il suo appeal al momento ". Sono le parole di Patrick McEnroe , fratello di John ed ex capitano degli Stati Uniti in Coppa Davis, intervistato da "Tennis 365". L'ex tennista americano ha ribadito che Alcaraz "non è il numero uno, ma è un giocatore molto attrattivo e la gente lo vuole vedere". Quelle di McEnroe sono solo alcune delle dichiarazioni che circolano sul web in seguito all' assenza di Jannik Sinner , che rienterà in campo a maggio dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, arrivata dopo l'accordo raggiunto con la Wada.

Sinner: la strana teoria

Proprio "Tennis 365" afferma che "l'assenza di un numero uno sarebbe stata un brutto colpo per un torneo in passato, ma lo status di Sinner è diverso da chi lo ha preceduto". E ancora: "Al momento, Sinner non ha la popolarità dei Big 3", in riferimento a Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. "Se Federer avesse saltato Indian Wells nel suo periodo migliore - prosegue l'articolo -, sarebbe stato un duro colpo per gli ascolti televisivi e per gli sponsor". Anche Patrick Mouratoglou ha parlato dell'assenza di Sinner: "Sicuramente rimescola le carte - ha scritto il famoso coach su LinkedIn -. Si tratta di una chance per tanti giocatori, non solo di vincere tornei importanti come Indian Wells e Miami, ma anche di acquisire fiducia". Al momento, però, il numero due Alexander Zverev non ne ha approfittato, uscendo di scena prematuramente in tutti i tornei compreso il Masters 1000 sul cemento californiano.