Incredibile Federer: guadagna più soldi ora di quando giocava. Come è possibile e le cifre di cui si parla

Roger Federer ha segnato un'epoca della storia del tennis. Il campione svizzero, 20 volte vincitore Slam, ha dominato il circuito per oltre due decenni insieme a Rafael Nadal e Novak Djokovic, diventando il terzo tennista più vincente in termini di montepremi, dietro solamente al serbo e allo spagnolo. Nel corso della sua carriera, Federer ha guadagnato dal campo oltre 130 milioni di dollari, ma per anni è stato in cima alle classifiche degli atleti più pagati al mondo anche grazie agli introiti derivanti dagli sponsor. L'elvetico ha da poco avviato la sua attività con On Running, azienda che produce scarpe e abbigliamento sportivo che grazie al suo ingresso nelle azioni della società ha triplicato i suoi guadagni.