Camila Giorgi ora vive...in Argentina. Dopo il ritiro dal tennis, arrivato nel corso del 2024, la tennista italiana ha deciso di lasciare il suo paese per iniziare una nuova vita. La conferma è arrivata in un'intervista a "La Nacion", dove l'ex numero 26 del mondo, ora 33enne, ha spiegato i motivi della sua scelta. "Sono già venuta tanti anni fa e avevo detto a mio padre che un giorno volevo viaggiare e trasferirmi - ha rivelato -. Quel sogno ora si è avverato. Più o meno cinque mesi fa ho deciso di trasferirmi definitivamente. Gli argentini sono più aperti e accoglienti. Qui ho molte amiche, vado in palestra. Ci sono sempre cose da fare, spesso improvvisate, e non ero affatto abituata. La settimana è sempre piena e mi piace molto, sono molto felice".