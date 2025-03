Alcaraz, che gaffe: dimentica Messi e sui social scoppia il caos

Alcaraz: "I cinque giocatori più forti di sempre? Ronaldo, Ramos, Modric, Ronaldinho e Neymar"

Alcaraz è stato ospite dal canale digitale "Overtime Tennis" di Indian Wells. In uno dei classifici format in voga sui social gli è stato chiesto di stilare una top five: "Dei giocatori in attività o più forti della storia?", ha chiesto prima di snocciolare l'elenco dei suoi preferiti: "Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Modric. Poi, anche se non l'ho visto giocare molto, direi Ronaldinho che ho avuto modo di osservare attraverso i video". Riempiti quattro dei cinque slot, lo spagnolo ha infine aggiunto: "Neymar". Presto i suoi fan e gli appassionati di calcio hanno iniziato a domandarsi come avesse potuto non nominare Messi. Opinione personale o gaffe? Di certo le sue risposte stanno facendo discutere. Lo stesso Alcaraz si è accorto della gaffe, e su instagram ha scritto: “Non posso credere che ho detto quei cinque dimenticandomi Messi e anche altri. Potrei dirne cinque differenti proprio ora”