Pietrangeli: "Questo tennis di oggi non mi appartiene. Per la Davis non serve un mental coach"

Il tennis di oggi non gli appartiene. A dirlo è Nicola Pietrangeli, presente al Circolo Canottieri Roma durante la tappa del "Trophy Tour" nella capitale, dove sono state esposte la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup vinte nel 2024 dall'Italia. "Questo tennis di oggi non mi appartiene, è come la Formula 1, vanno a 350 all'ora - ha spiegato il due volte campione del Roland Garros -. Senza l'aiuto di mio padre io avrei giocato a pallone. Oggi non ci crede nessuno quando io racconto. Per vincere Parigi ora danno 2,5 milioni di euro, io ho vinto 150 dollari".