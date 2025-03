Ben Shelton e Trinity Rodman: è amore tra il tennista e la calciatrice

Ben Shelton e Trinity Rodman stanno insieme. E formano una delle coppie più giovani e talentuose dello sport americano. Dopo i gossip dell'ultimo periodo, la relazione è stata confermata da Shelton, che ha condiviso su Instagram con alcune delle esperienze che ha svolto nell'ultimo anno. Il post mostra alcuni degli outfit di Shelton, la sua partnership con OnClouds Running e i suoi spostamenti in diverse località in macchina e su un aereo privato. Alla fine spunta una foto di lui e Rodman in ascensore, con lei che gli bacia la guancia e gli mette un braccio intorno al collo. "Sono concentrato, ma sto salendo costantemente, non sono neanche vicino al mio apice", ha scritto lui nella didascalia, citando il testo della canzone Back and Forth di EST Gee e Lil Baby. Immediata la reazione di gioia ed entusiasmo da parte dei fan. E l'annuncio non ha lasciato indifferente neppure i colleghi. Sloane Stephens e Coco Gauff hanno entrambe commentato usando il termine "Hard Lauch!", espressione che generalmente viene utilizzata negli Stati Uniti per descrivere stupore e gioia per una relazione tra persone note.