Il sindacato di Djokovic parla ancora di Sinner: "Favorito nel caso doping? Ecco la verità"

Tra i tanti argomenti trattati nella lettera della Professional Tennis Players Association(PTPA), ha fatto discutere la posizione sul caso Clostebol di Jannik Sinner. In particolare, nella lettera del sindacato di Novak Djokovic e Vasek Pospisil, dove manca la firma del serbo ma c'è quella di Nick Kyrgios, si afferma che per il numero uno "non c'è stata l'indagine che ha tenuto altri in ballo per un anno". I 'favoritismi' nei suoi confronti deriverebbero dal fatto che "non si è mai espresso contro il cartello" formato da Atp, Wta, Itf e Itia. Ahmad Nassar, direttore esecutivo della PTPA, è tornato sulla questione chiarendo la posizione sua e dell'associazione in merito.