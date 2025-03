Follia Moutet a Miami: provoca i tifosi, viene insultato e l'arbitro lo punisce

Non è la prima volta che Corentin Moutet fa parlare di sé più per i suoi comportamenti che per le sue qualità in campo (una settimana fa ha sfiorato la rissa con Bublik). Al secondo turno del Masters 1000 di Miami il francese ha affrontato Alejandro Tabilo, ha anche vinto il primo set 7-5, ma nel secondo la situazione è degenerata. Il pubblico californiano sosteneva apertamente il cileno, e questo ha fatto innervosire molto Moutet, che sotto 3-5 ha cominciato a esultare in maniera provocatoria verso il pubblico a ogni punto fatto o subito. Si arriva così al set point per Tabilo, ma in quel momento il francese sente alle sue spalle gli insulti di un tifoso e si arrabbia talmente tanto che dice all'arbitro che non avrebbe proseguito l'incontro finché quella persona non fosse uscita dallo stadio.