Napoli Tennis Cup, l’annuncio delle ultime wild card e il sorteggio dei tabelloni

Tutto pronto per la Napoli Tennis Cup, l’ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, che inizierà domani, domenica 23 marzo, per concludersi domenica 30 marzo. Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, alla Club House del Tennis Club Napoli, sarà effettuato il sorteggio del tabellone di qualificazione e del tabellone principale del torneo. Saranno presenti Carmelo Di Dio, Supervisor della Napoli Tennis Cup, e Alessandro Motti, direttore del torneo che, prima del sorteggio, annuncerà le ultime wild card assegnate, sia per il tabellone di qualificazione sia per il main draw.