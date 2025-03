Djokovic e Kyrgios ancora insieme: quando e dove li vedremo, l’annuncio di Novak

Novak Djokovic e Nick Kyrgios sempre più uniti, anche in campo. Dopo la causa legale intrapresa dalla Professional Tennis Players Association (PTPA) nei confronti dei quattro più importanti organi governativi del tennis (Atp, Wta, Itf, e ITIA) che ha ricevuto l'appoggio sia di Nole, ideatore dell'associazione, che dell'australiano, Nole ha confermato l'internzione di voler tornare a disputare ancora dei tornei di doppio con uno dei suoi più grandi amici nel tour: "Vorrei giocare ancora il doppio con Kyrgios - le parole di Djokovic -. Ho in programma di partecipare al torneo di Belgrado, non so quali siano i suoi piani ma sarebbe bello se Nick venisse. Magari potremmo farlo lì". Il torneo di Belgrado è in programma dal 3 al 10 novembre, nella settimana che precede l'inizio delle Nitto Atp Finals.