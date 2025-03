Jasmine Paolini balla a Miami e si accorge di essere ripresa: la reazione a Errani è virale

Jasmine Paolini si appresta a scendere in campo per disputare la sfida contro Ons Jabeur, in programma oggi a partire dalle 16, valida per il terzo turno del Wta 1000 di Miami. La tennista azzurra, testa di serie numero 6 del tabellone, ha iniziato la sua avventura nel torneo della Florida con il successo ottenuto contro Rebecca Sramkova con il punteggio di 6-4 6-4. Il modo giusto per provare a cambia marcia dopo una prima parte di stagione in cui i risultati positivi hanno faticato ad arrivare: Jasmine è ancora a caccia del suo primo quarto di finale nel 2025.