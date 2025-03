Paolini-Jabeur diretta WTA Miami: segui il match di oggi

A Miami , per il Masters 1000 Wta della Florida, è il giorno di Jasmine Paolini , chiamata a rispondere dopo un avvio di 2025 non semplice. L'azzurra, numero 7 del mondo, ha debuttato nel singolare superando la slovacca Sramkova , e oggi se la vedrà contro la talentuosa tunisina Ons Jabeur , già top 5 e finalista di Wimbledon, che resta avversaria da prendere con le molle, per conquistare un posto agli ottavi di finale. Ma non finisce qui, perché in serata Jasmine tornerà in campo, stavolta nel torneo di doppio, con la compagna Sara Errani , per sfidare il duo composto dall'ucraina Nadiia Kichenok e dall'indonesiana Aldila Sutjiadi . Segui in diretta la sfida Paolini-Jabeur e tutti gli aggiornamenti...

Paolini-Jabeur, il match live

16:25

Primo game per Jabeur

Reazione d'orgoglio di Jabeur, che tiene a zero il servizio, prendendosi il primo game della sua partita. Paolini avanti 3-1.

16:22

Paolini allunga su Jabeur: 3-0!

Non si lascia sfuggire l'occasione di allungare Paolini, che gioca un turno di servizio di alto livello e non lascia scampo a Jabeur.

16:18

Break di Paolini!

Bene Paolini, che risponde colpo su colpo a Jabeur, che con un doppio fallo regala la chance per il break, subito colta da Jasmine che si porta 2-0 nel primo set.

16:15

Primo game a Paolini, ma che fatica

Come previsto sarà tosta. Primo game vinto ai vantaggi da Paolini, che salva anche una palla break, concessa a Jabeur con un doppio fallo sul trenta pari.

16:08

Si parte con Paolini al servizio

Inizia il match tra Paolini e Jabeur, in palio gli ottavi di finale a Miami! Inizia a servire Jasmine.

16:06

Giocatrici in campo, a breve il via

In lieve ritardo sul programma, Jasmine Paolini e Ons Jabeur fanno il loro ingresso in campo al Grandstand, accolte dagli applausi del pubblico. A breve il via all'incontro.

16:00

Tutto pronto per Paolini-Jabeur

Si avvicina l'inizio del match tra Paolini e Jabeur, valido per il terzo turno del Masters 1000 Wta di Miami.

Paolini-Jabeur LIVE

15:52

Le possibili rivali agli ottavi di finale

Il match tra Paolini e Jabeur mette in palio un posto agli ottavi, che potrebbe rivelarsi un trampolino per i quarti di finale del Masters 1000 Wta di Miami. Chi la spunterà infatti affronterà una tra Baptiste e Osaka, entrambe fuori dalle teste di serie del torneo.

15:48

Match importante in chiave Finals per Paolini

La partita odierna ha un doppio significato per Jasmine Paolini, che vincendola non solo accederebbe agli ottavi del torneo di Miami, ma entrerebbe nella Top 20 provvisoria del race, mettendosi sulla strada giusta per qualificarsi alle Wta Finals.

15:44

Precedenti e quote dicono Jabeur

Sono solamente tre i precedenti tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur, con la tunisina avanti per 2-1 sulla toscana. Che però si è aggiudicata l'ultimo scontro diretto, nel 2024, sulla terra rossa di Stoccarda. D'altro canto, però, le quote dei bookmakers vedono leggermente in vantaggio Jabeur, nonostante il Ranking Wta favorevole a Jasmine.

15:37

Jabeur insidiosa, sta ritrovando il suo tennis

Non è una bella gatta da pelare per Jasmine Paolini la rivale di questo terzo turno del Miami Open. La tunisina Ons Jabeur è uno dei migliori talenti naturali degli ultimi anni del tennis femminile e, dopo un periodo di appannamento, sta ritrovando il suo gioco, fatto di una grande varietà di colpi e che l'aveva portata nella Top 5 del Ranking WTA e ad un passo dal trionfo a Wimbledon nel 2024, sconfitta in finale da Vondrousova.

15:30

Paolini-Jabeur, sfida complicata per Jasmine

Dopo aver superato, non senza qualche patema, la slovacca Sramkova, sfida non semplice per Jasmine Paolini, che affronterà Ons Jabeur sul Grandstand a caccia di un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 Wta di Miami.

Grandstand - Miami