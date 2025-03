Paolini, l'avversaria si fa male: il bel gesto e la reazione del pubblico

Paolini, il bel gesto non passa inosservato

Dopo aver riconquistato il controbreak che le aveva permesso di riavvicinare sul 3-4 Paolini, Jabeur ha avvertito un problema al polpaccio che l'ha costretta ad accasciarsi a terra. Bellissimo il gesto, accolto dagli applausi del pubblico, dell'azzurra, che ha aiutato l'avversaria a rialzarsi, ma anche dopo l’intervento del medico Jabeur non ha potuto continuare la sfida.

Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Wta 1000 di Miami. È terminata dopo appena mezz'ora la sfida della numero uno azzurra contro Ons Jabeur sul risultato di 4-3 in suo favore nel primo set. A decretare la fine della partita è stato il ritiro della tunisina che, entrata già in campo con una vistosa fasciatura all'altezza del ginocchio, è stata costretta a gettare la spugna per un problema al polpaccio che non le ha permesso di continuare il match. Paolini, che aveva debuttato superando Rebecca Sramkova, affronterà al prossimo turno Hailey Baptiste o Naomi Osaka.