Berrettini-Bergs, Masters 1000 Miami: orario e dove vederla in tv

Matteo Berrettini affronta Zizou Bergs nel terzo turno del Masters 1000 di Miami . Dopo l' esordio vincente con Gaston, battuto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 , il tennista romano scende in campo per proseguire il cammino nel torneo in Florida. Di fronte il belga numero 51 del ranking Atp.

Berrettini-Bergs: quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Bergs, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, si giocherà lunedì 24 marzo con orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Bergs

Non ci sono precedenti tra Berrettini e Bergs, che si affrontano a Miami per la prima volta.

Dove vedere Berrettini-Bergs in tv

La sfida tra Matteo Berrettini e Zizou Bergs verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, oltre che in streaming su Sky Go e Now.

Masters 1000 Miami: il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.059

SECONDO TURNO – € 32.439

TERZO TURNO – € 55.605

OTTAVI DI FINALE – € 94.967

QUARTI DI FINALE – € 173.950

SEMIFINALE – € 305.587

FINALISTA – € 550.059

VINCITORE – € 1.034.430