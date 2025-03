Napoli Tennis Cup, sorteggiati i tabelloni di qualificazione e principale: attesa per Darderi e Wawrinka  

Via alla Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli . Domani, domenica 23 marzo, si gioca il primo turno del tabellone di qualificazione che si concluderà lunedì 24 marzo; sempre lunedì inizieranno gli incontri di primo turno del tabellone principale. Testa di serie numero 1 sarà l’azzurro Luciano Darderi , n.61 Atp; n.2 il belga Raphael Cotignon; n.3 e n.5 gli altri italiani Francesco Passaro e Fabio Fognini; n.4 il brasiliano Thiago Seyboth Wild, tutti e cinque top 100 mondiali. Le tre wild card sono state assegnate agli italiani Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli e proprio al brasiliano Seyboth Wild. Nel main draw è entrato anche un altro italiano, Federico Arnaboldi, che porta a sei il totale degli azzurri alla Napoli Tennis Cup.

Napoli Tennis Cup, star Darderi e Wawrinka

Il numero 1 Darderi troverà un giocatore qualificato al primo turno. Anche lo svizzero Stan Wawrinka, una delle stelle del torneo e seguitissimo dagli appassionati napoletani, troverà al primo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il brasiliano Oncin, invece, sarà l’avversario d’esordio di Fabio Fognini. Particolarmente atteso anche l’esordio del croato Borna Coric, testa di serie n.7 e già numero 12 del mondo nel 2018 che troverà al primo turno il francese Mayot. Ricco di ottimi giocatori anche il torneo di qualificazione. In gara numerosi italiani, tra i quali Marco Cecchinato, già numero 16 del mondo e semifinalista al Roland Garros; l’ex top cento del mondo Gianluca Mager; l’italo-argentino Franco Agamenone, già n.108 del mondo. Ed ancora, il finalista al Challenger di Napoli del 2021, Andrea Pellegrino; Jacopo Berretini, fratello minore dell’eroe di Coppa Davis Matteo Berrettini; Samuel Vincen Ruggeri e il talento napoletano Mariano Tammaro che ha ricevuto una wild card. Le alte tre wild card del torneo di qualificazione sono state assegnate agli italiani Basile, Cadenasso e Pecci. Testa di serie numero 1 sarà il britannico Paul Jubb. Domani in programma al Tennis Club Napoli tutti i dodici incontri del primo turno, con inizio alle ore 10.

Programma e biglietti

È operativa la prevendita per acquistare i biglietti della Napoli Tennis Cup 2025 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sui siti Vivaticket.com e azzurroservice.net. Previsti sconti sul costo dei biglietti giornalieri dedicati agli Under 14 e sulle Scuole Tennis dei circoli della Campania.Info evento per restare aggiornati sulle novità dell’evento: www.tennisclubnapoli.it e canali social @tennisclubnapoli