Paolini-Osaka, diretta Wta Miami: segui la sfida di oggi

MIAMI (STATI UNITI) - Prosegue l'avventura di Jasmine Paolini al Wta Miami , Masters 1000 in corso sui campi in cemento dell' Hard Rock Stadium , in Florida . La tennista azzurra, n.7 del ranking femminile e sesta favorita del seeding, sfida agli ottavi di finale la giapponese Naomi Osaka , 61esima giocatrice della classifica nonché ex numero uno al mondo: in palio la qualificazione ai quarti. Segui la partita in diretta .

15:15

Wta Miami, Paolini-Osaka: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra Jasmine Paolini e Naomi Osaka, valida per gli ottavi di finale del Wta Miami, andrà in scena oggi (lunedì 24 marzo) non prima delle ore 16 italiane come match di apertura sul cemento del Grandstand. Il match sarà trasmesso in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). La partita sarà inoltre disponibile in live streaming su Supertennix; così come su NOW e Sky Go

Grandstand, Miami