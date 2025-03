Paolini show a fine partita: “Errani? Non rivelerò il segreto…”

Una vittoria che infonde fiducia, e che può dare una svolta a un 2025 iniziato senza troppe soddisfazioni. Jasmine Paolini supera Naomi Osaka in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, trovando l'accesso ai quarti di finale del Wta 1000 di Miami. "Osaka è una giocatrice durissima, è bello giocare queste partite contro questo tipo di tenniste - le sue parole al termine della partita -. Se ridevo durante la partita? Sì, è capitato perché in alcuni momenti lei giocava semplicemente troppo bene. Ci sono stati scambi durissimi e veloci, avevo solo visto giocare Naomi senza mai affrontarla. Mi sento meglio in campo, adoro l'energia di Miami: ci sono tanti italiani qui, grazie mille per il sostegno".