Kyrgios e l'ennesima bufera sui social: "Dove siete ora?". Con chi ce l'ha stavolta

Nick Kyrgios ha ancora qualcosa da dire sui social. Il tennista australiano, che è tornato stabilmente nel tour dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per quasi due anni, è uscito di scena nel Masters 1000 di Miami al secondo turno contro Karen Khachanov dopo aver ritrovato la vittoria nel circuito maggiore battendo al debutto Mackenzie McDonald. Tra i più attivi detrattori di Jannik Sinner, più volte criticato per la vicenda doping, Kyrgios è tornato a farsi sentire sui suoi profili ufficiali stavolta per difendere una tennista che sembra aver ritrovato il sorriso. Si tratta di Emma Raducanu, campionessa agli US Open 2021, che ha appena raggiunto in Florida i quarti di finale dove affronterà Jessica Pegula.