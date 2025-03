Smette di piovere ma Monfils-Korda non ricomincia: a Miami c'è un problema sul centrale. L'assurda spiegazione

MIAMI (Stati Uniti) - La pioggia ha sconvolto il programma odierno del torneo Masters 1000 di Miami, giunto agli ottavi di finale nel tabellone maschile, con due italiani ancora in corsa (Berrettini e Musetti), e ai quarti nel femminile, con un'azzurra in gara (Paolini). In Florida gli incontri sono stati fermati dal maltempo per quasi quattro ore, prima di riprendere quando la piogga si è fermata, intorno alle 23 ora italiana. Mentre nel campo "Grandstand" Paolini e Linette iniziavano regolarmente il loro match, l'incontro tra Gael Monfils e Sebastian Korda sul centrale (lo Stadium) non riusciva a riprendere, nonostante il lavoro degli addetti al campo con gli asciugatori.