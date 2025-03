Djokovic, duro sfogo con l'arbitro durante la sfida con Musetti. Bertolucci non ci sta e attacca in diretta tv: "Sinceramente non capisco..."

Momenti di tensione durante la sfida tra Djokovic e Musetti a Miami. La partita si infiamma subito al quinto game del primo set quando il serbo, sedutosi per il cambio campo dopo aver tenuto un servizio piuttosto complicato terminato ai vantaggi, si è sfogato con l'arbitro cominciando un siparietto che è durato per tutta la sosta del cambio campo . Il motivo che ha scatenato la rabbia di Nole ? Un warning dato dall'arbitro - secondo lui - in modo troppo frettoloso: "E' il quinto game del match e te mi dai subito un warning alla prima occasione?", ha urlato Djokovic al direttore di gara. "Non sai capire i momenti: siamo al quinto gioco, arriviamo da uno scambio lungo e tu la prima volta che ho sforato mi punisci? non capisci il momento". L'arbitro, impassibile, gli ha risposto a tono: "Mi spiace Nole ma non sono io che decido, ci sono le regole".

La dura bacchettata di Bertolucci a Djokovic

A commentare lo sfogo del tennista serbo è stato Paolo Bertolucci che, in cabina di commento, non si è lasciato sfuggire l'occasione di bacchettare Nole: "Posso dire? Sinceramente non capisco. Tu non puoi dire all’arbitro che non capisce il momento, ma stiamo scherzando? C’è stato uno scambio lungo, e allora? L’arbitro non deve interpretare, lui non deve capire niente: deve fare l’arbitro e basta. Ci sono delle regole e vanno seguite. Djokovic lo fa anche per far polemica , per carità. L’arbitro ha fatto pure bene perché glielo poteva fare in un’altra circostanza e gli sarebbe costato il set", ha concluso il commentatore su Sky Sport.