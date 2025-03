Frustrazione Berrettini, la frase urlata al suo angolo durante il tie-break contro De Minaur

Non è mai facile riprendersi dopo tre match point sbagliati sul proprio turno di servizio. E’ accaduto a Matteo Berrettini che ha visto ad un solo, piccolo, punto il traguardo dei quarti di finale a Miami. Il secondo set contro De Minaur è stato spettacolare e ha avuto un epilogo quasi epico sul 6-5, battuta per l’azzurro. Matteo ha la partita in mano ma lì si perde e non riesce ad affondare il colpo. De Minaur ringrazia ed esce vincitore a sorpresa di un game dalla durata di quasi un quarto d’ora che doveva condannarlo alla sconfitta e invece lo porta all’insperato tie-break.

La frase urlata da Berrettini al proprio angolo durante il tie-break contro De Minaur

E’ proprio a quel punto che Matteo ha un momento di black out. L’australiano sembra sfruttare la scia positiva del game precedente e mette all’angolo Matteo che sul 5-3 per l’avversario si lascia andare ad un doppio fallo letale. E’ a quel punto che l’azzurro si gira verso il proprio angolo e urla: “Me lo merito, me lo merito”. Una frase che è uno sfogo per il momento di difficoltà attraversato. Per fortuna poi The Hammer troverà la forza di rialzarsi e di battere De Minaur per 9-7 conquistato un meritatissimo quarto di finale.