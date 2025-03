Polemiche a Miami, Zverev gioca dopo un giorno, e se passa…: il calendario lo penalizza in modo clamoroso

La pioggia stravolge il programma al Masters 1000 di Miami . Il maltempo arrivato in Florida nella giornata di martedì 25 marzo, ha costretto gli organizzatori a rimodulare gli orari delle partite, molte delle quali cominciate con diverse ore di ritardo. C'è un match, però, che non si è nemmeno giocato. Si tratta dell'ottavo di finale tra Alexander Zverev e il francese Arthur Fils , previsto martedì ma spostato a mercoledì a causa delle precipitazioni.

Zverev-Fils: il cambio programma e le conseguenze

I due disputeranno il loro match con circa 24 ore di ritardo rispetto a tutti gli altri incontri dello stesso turno, terminati nella tarda serata di martedì. Il vincitore del confronto è poi atteso già giovedì per i quarti di finale, che lo vedrà di fronte al giovane Jakub Mensik. Coincidenza vuole che quest'ultimo sia avanzato ai quarti senza scendere in campo, complice il forfait del connazionale Tomas Machac. Un vantaggio non da poco, visto che Mensik si presenterà ai quarti molto più riposato del suo avversario.