Swiatek, clamoroso ko a Miami dopo le molestie dello stalker: in semifinale va Eala

Swiatek eliminata poche ore dopo le molestie di un tifoso

Sconfitta amara invece per la Swiatek, campionessa dell'edizione del 2022, eliminata così a poche ore dalla disavventura vissuta in allenamento. "Ehi Iga, chiama tua madre. Quando farai pace con lei? Daria (la psicologa della tennista, ndr) corre con l'acqua come un cane addestrato": questo uno dei tanti messaggi inopportuni lanciati dagli spalti contro la polacca da un quarantenne suo connazionale che vive in Florida ed è stato subito allontanato dall'impianto e fermato dalle autorità. Pronte le contromisure dello staff della tennista, che parla di incremento della sicurezza. L'episodio è stato infatti commentato sulle pagine di 'Super Express Sport' dal manager per le pubbliche relazioni di Swiatek che ha dichiarato come "si stiano monitorando casi simili a questo. Le critiche costruttive sono una cosa, le minacce, i commenti intrisi d'odio o infamare il team tutt'altra e non può essere tollerata. Abbiamo riferito dell'accaduto agli organizzatori del torneo e alla Wta che ha subito preso azione aumentando le precauzioni. Garantire la sicurezza delle giocatrici è la cosa più importante". Per Swiatek si è trattato della terza sconfitta in un main draw WTA contro una giocatrice non classificata tra le top 100: in precedenza erano riuscite a batterla Muchova (all'epoca n. 106) nel primo turno di Praga 2019 e Ana Konjuh (all'epoca n. 338) nel terzo turno di Miami 2021.