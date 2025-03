Panichi svela il segreto nascosto di Sinner: "È esattamente come Djokovic per un aspetto"

Panichi: "Sinner come Djokovic per un aspetto"

In una recente intervista, Panichi ha rivelato quale aspetto accomuna maggiormente Sinner e Djokovic: "Novak era uno che viveva per il tennis 24 ore al giorno. Jannik è esattamente uguale, sebbene in modo diverso. Sinner è una persona che vive per il tennis, è competitivo persino negli allenamenti. Si diverte cosi. I grandi campioni sono fatti in questo modo: persone che si divertono facendo ciò che fanno. Dietro tutto, esiste sempre quel piacere di competere".