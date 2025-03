Mensik e la frase in conferenza su Sinner che non passa inosservata: "Jannik? Secondo me lui e Alcaraz..."

Jakub Mensik è senza dubbio insieme a Joao Fonseca uno dei talenti emergenti più interessanti nel panorama tennistico mondiale. Una crescita esponenziale, quella del 19enne ceco che, nonostante la giovane età, è riuscito già a conquistare la prima semifinale in un Masters 1000 a Miami grazie alla vittoria contro Arthur Fils. “Mi sento benissimo e questo è sicuramente il miglior risultato che ho ottenuto in tutta la mia carriera finora", ha detto radioso il talento classe 2005. "Il mio lavoro, però, non è ancora finito. Voglio restare concentrato per arrivare il più avanti possibile”, ha proseguito.