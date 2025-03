Atp Miami, apoteosi Mensik: il ceco batte Fritz e raggiunge Djokovic in finale

MIAMI (STATI UNITI) - Serata indimenticabile per Jakub Mensik all' Atp Miami . Il 19enne ceco stacca infatti il pass per la finalissima del secondo Masters 1000 della stagione , in scena sul duro dell' Hard Rock Stadium con un montepremi di 11.255.535 dollari. Il classe 2005, nativo di Prostejov e numero 54 del mondo, ha eliminato in semifinale il padrone di casa nonché favorito Taylor Fritz , terza forza del tabellone e numero 4 Atp, con il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(4) dopo due ore e 26 minuti di gioco. Un risultato incredibile per l'astro nascente del tennis ceco che, a 19 anni e sei mesi, diventa il terzo finalista più giovane nella storia del torneo statunitense , dietro solo a Rafa Nadal e Carlos Alcaraz che si giocarono il titolo a 18 anni e 9 mesi.

Atp Miami, Mensik sfida l'idolo Djokovic: "Vediamo che succede in finale"

Ora il giovane ceco si giocherà il primo titolo in carriera contro il suo idolo, Novak Djokovic, affrontato finora solo in un'occasione, lo scorso anno a Shanghai quando il campione serbo si impose in tre set dopo aver perso il primo al tie-break. "È incredibile, per me era stato già un sogno affrontarlo in Cina. Ora sarà un po' diverso - spiega Mensik al termine del match vinto contro Fritz -. Sono un giocatore migliore, me la godrò e vediamo che succede", afferma il giovane ceco, alla seconda finale in carriera nel circuito Atp dopo quella persa a Doha (torneo 250) la scorsa stagione contro il russo Karen Khachanov che ebbe la meglio in due set.