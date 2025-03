Djokovic a Miami con la racchetta di Musetti, ecco perché: "Vi svelo un segreto..."

Novak Djokovic al Masters 1000 di Miami con la racchetta di Lorenzo Musetti . Il tennista serbo, che si prepara a disputare la finale del torneo contro Jakub Mensik , è stato tra i protagonisti della Giant Pong Challenge per i canali ufficiali dell'evento insieme a Coco Gauff , ma ha dovuto utilizzare una racchetta differente dalla sua. Ecco perché: "Sto usando la racchetta di Lorenzo Musetti perché ho scordato la mia. Grazie Lorenzo". Il 24 volte campione Slam e l'azzurro sono accomunati dallo stesso sponsor tecnico per la racchetta, targata Head.

Djokovic a caccia del titolo numero 100 a Miami

Con il successo ottenuto su Grigor Dimitrov per 6-2 6-3, Djokovic ha raggiunto la finale numero 60 in un Masters 1000, la 142esima in carriera a livello di circuito maggiore. Nell'ultimo atto del torneo di Miami il serbo affronterà Jakub Mensik per diventare il terzo giocatore della storia a vincere almeno 100 tornei in singolare dietro solamente a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103). Per Nole si tratta dell'ottava finale a Miami, la prima dal 2016, dove proverà a conquistare anche il primo trionfo della sua stagione.